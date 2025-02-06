ＮＺ失業率、5.1％に上昇

ニュージーランドＮＺ失業率、5.1％に上昇就業者減少幅は09年以来最大経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報銀行員月収ランク、テクコム銀29万円で首位ベトナム金融金融一般雇用・労務高収入者向けビザ、24年は３千人に発給シンガポール経済統計雇用・労務政策・法律・規制労使改正法は効果的に機能、賃金改善もオーストラリア経済雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ失業率、5.1％に上昇 就業者減少幅は09年以来最大ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制最低賃金引き上げに難色 政府と経済界、法制化は影響大フィリピン経済マクロ経済食品・飲料雇用・労務政策・法律・規制期待する最低昇給率、平均は7.2％＝調査台湾経済マクロ経済統計雇用・労務失業率ＮＺ失業率、5.1％に上昇 就業者減少幅は09年以来最大ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（１月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】フィリピン（１月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガス金融一般空運環境政策・法律・規制【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般ＮＺ失業率、5.1％と４年ぶり高水準に上昇かニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制オーストラリアの最新ニューステイクオフ：ニュージーランド（ＮＺ…オーストラリア社会社会一般豪の水素開発、棚上げ相次ぐ ＢＰは新エネハブ計画凍結オーストラリア公益化学一般バイオ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント政策・法律・規制本日のニュージーランド１行情報（５日付）ニュージーランド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ