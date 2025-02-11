ASEAN【マクロ経済ウオッチ】第21回中国系企業の進出とＡＳＥＡＮでの事業環境経済国・地域ASEAN業種経済関連タグシンガポールマクロ経済関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ【マクロ経済ウオッチ】第21回 中国系企業の進出とＡＳＥＡＮでの事業環境ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第20回 ＡＳＥＡＮの人口動態と成長ドライバーの変化ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第19回 米国第一主義の現実とアジア経済への示唆ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第18回 大規模災害にさらされるＡＳＥＡＮASEAN経済マクロ経済環境【マクロ経済ウオッチ】第17回 金利低下への期待とリスクASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第16回 「トランプ2.0」リスクを考えるASEAN経済マクロ経済政治一般シンガポールの最新ニュース宇宙産業の経済効果１千億ドル 衛星データ活用で、米社調査シンガポール運輸統計空運サイバー攻撃対応を指導、取締役協会シンガポールＩＴＩＴ一般雇用・労務政策・法律・規制セラヤ、日本にデジタルインフラ投資会社シンガポールＩＴＩＴ一般通信インフラ金融一般証券各国・地域のトップ記事中国小都市の乗用車販売が伸びPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制香港同性婚けん制の議案が可決PICK UP社会社会一般政治一般政策・法律・規制台湾新光三越で爆発、４人死亡PICK UP社会社会一般事件小売り各国・地域のトップ記事一覧へ