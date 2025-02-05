中国ＢＹＤ、比の24年販売4800台

フィリピン中国ＢＹＤ、比の24年販売4800台PICK UP車両NEW国・地域フィリピン業種車両関連タグ中国フィリピン自動車統計自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEWフィリピンの最新ニューステイクオフ：念願の訪日旅行を長らく…フィリピン社会社会一般NEW最低賃金引き上げに難色 政府と経済界、法制化は影響大フィリピン経済マクロ経済食品・飲料雇用・労務政策・法律・規制NEW12月政府債務、３カ月連続の16兆ペソ超えフィリピン経済統計財政NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ