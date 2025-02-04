ＮＺ失業率、5.1％と４年ぶり高水準に上昇か

ニュージーランドＮＺ失業率、5.1％と４年ぶり高水準に上昇か経済更新国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務失業率ＮＺ失業率、5.1％と４年ぶり高水準に上昇かニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制更新豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇 コア下振れで利下げ観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産若者の消費意欲好調、親の援助などが支えオーストラリア経済マクロ経済統計小売り雇用増加数、24年は４割減 外国人労働者の伸び鈍化でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務12月の失業率0.8％、２カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務上海のＧＤＰ、24年は5.0％成長中国上海経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュース日系参画の水素計画、ＱＬＤ州が支援打ち切りオーストラリア公益化学一般電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制ＱＬＤ豪雨で洪水、救助ボート横転で１人死亡オーストラリア社会社会一般災害豪株また最高値更新、１月は半年ぶりの伸びオーストラリア金融金融一般証券各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ