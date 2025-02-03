１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位

インド１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ中国韓国インド日本欧州自動車統計自動車統計タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年12月鉱工業生産、５カ月連続のマイナスタイ経済マクロ経済統計NEW12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増マレーシア金融統計金融一般NEW最も称賛される企業、シンガポール航空28位シンガポール運輸統計空運NEW１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位インド車両統計自動車NEWインドの最新ニュース外貨準備高、１月24日時点は6295億ドルインド金融マクロ経済統計金融一般NEW政府、データセンター開発でア開銀と覚書バングラデシュＩＴＩＴ一般通信金融一般ギリシャのコーヒーアイランドが印進出インドサービス外食・飲食各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ