来年度予算案、歳出５％増

インド来年度予算案、歳出５％増中間層の所得税減税で成長底上げPICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務軍事教育ＧＤＰ台湾の24年ＧＤＰ成長率4.30％、３年ぶり高水準台湾経済マクロ経済統計NEW24年ＧＤＰ成長率は4.30％ ３年ぶり高さ、総資本形成が貢献台湾経済マクロ経済統計NEW台経院、25年成長率予測を3.42％に上方修正台湾経済マクロ経済統計NEW25年経済成長2.9％未満の可能性＝中銀総裁タイ経済マクロ経済NEW中銀、25年は0.5％利下げへ 成長減速、緩和姿勢を維持フィリピン金融マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制NEW来年度予算案、歳出５％増 中間層の所得税減税で成長底上げインド経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資教育雇用・労務政策・法律・規制軍事財政NEW貿易統計12月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW台経院、25年成長率予測を3.42％に上方修正台湾経済マクロ経済統計NEWトッポッキなど餅の輸出最大、韓流追い風に韓国食品貿易統計食品・飲料NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年の水産物輸出14％増、過去10年で最高タイ農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWインドの最新ニュース１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位インド車両統計自動車NEW外貨準備高、１月24日時点は6295億ドルインド金融マクロ経済統計金融一般NEW野村マイクロ、タタ半導体工場に超純水装置インド製造その他製造機械各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ