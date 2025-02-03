24年のメーカー別車輸出、台数増は３社

タイ24年のメーカー別車輸出、台数増は３社PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本自動車二輪車車部品統計貿易自動車統計タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年12月鉱工業生産、５カ月連続のマイナスタイ経済マクロ経済統計NEW12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増マレーシア金融統計金融一般NEW最も称賛される企業、シンガポール航空28位シンガポール運輸統計空運NEW１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位インド車両統計自動車NEW貿易統計12月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW台経院、25年成長率予測を3.42％に上方修正台湾経済マクロ経済統計NEWトッポッキなど餅の輸出最大、韓流追い風に韓国食品貿易統計食品・飲料NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年の水産物輸出14％増、過去10年で最高タイ農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWタイの最新ニュース24年の自動車販売、26％減の57万台タイ車両統計自動車ＭＧ、新型ＥＶ２モデルで国内シェア５％へタイ車両自動車NEW25年経済成長2.9％未満の可能性＝中銀総裁タイ経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ