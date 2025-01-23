24年のＧＤＰ成長率2.0％増

韓国24年のＧＤＰ成長率2.0％増民間消費など不振、今年１％台もPICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＧＤＰ湖北省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国湖北経済マクロ経済統計NEW上海のＧＤＰ、24年は5.0％成長中国上海経済マクロ経済統計NEW甘粛のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国甘粛経済マクロ経済貿易統計NEW福建のＧＤＰ、24年は5.5％成長＝目標達成中国福建経済マクロ経済統計NEW大連のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW研究開発費、24年は8.3％増の3.6兆元中国経済マクロ経済統計設備投資NEW韓国の最新ニュース観光公社、世界20都市でＫ―観光イベント韓国観光観光政策・法律・規制NEWキッセイの紫斑病治療薬、韓国で販売承認韓国医薬医薬品旧正月帰省ラッシュ、ピークは24日午後５時韓国運輸ＩＴ一般通信陸運各国・地域のトップ記事中国低空経済を新たな起爆剤にPICK UP独自運輸マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW香港出入境ピークは31日と２日PICK UP観光陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾３業種の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ