ＡＭＲＯ、比の25年成長予測6.3％維持

フィリピンＡＭＲＯ、比の25年成長予測6.3％維持経済国・地域フィリピン業種経済関連タグ中国韓国フィリピン日本ASEANマクロ経済ＧＤＰ河北のＧＤＰ、24年は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計湖南の24年ＧＤＰ、4.8％成長＝目標下回る中国湖南経済マクロ経済統計河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣タイ経済マクロ経済米の対タイ関税引上げは下半期＝カシコンタイ経済マクロ経済貿易金融一般南北高速鉄道「10年以内に完成」、首相ベトナム運輸マクロ経済インフラ陸運政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース経済開発庁、省に格上げへ 議会で法案承認、現行憲法下で初フィリピン経済マクロ経済インフラ不動産政治一般政策・法律・規制財政デジタル銀マヤ、累計融資920億ペソにフィリピン金融ＩＴ一般金融一般大手企業、25年は積極投資 計1900億ペソ、高成長見込みフィリピン経済マクロ経済鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント陸運環境政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ