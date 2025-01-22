玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン

中国上海玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン日系企業進出商業NEW国・地域中国上海業種商業関連タグ中国日本その他製造小売り関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン中国上海商業その他製造小売りNEWＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社中国江蘇化学化学一般その他製造設備投資建設・プラントカナデン、ベンガルールに現法設立インド車両自動車電子・コンピューター卸売り車部品小林クリエイトが進出、大垣共立銀が支援ベトナム医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療機械卸売りその他サービス東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般トクヤマ、来年４月にムンバイで子会社設立インド化学ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般環境中国の最新ニュース一行ニュース（21日付）中国経済マクロ経済NEW24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運郵政業務の売上高、24年は11％増の1.7兆元中国運輸統計倉庫陸運海運空運NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー北東部の国境貿易再開、中国仲介の停戦でPICK UP政治貿易陸運政治一般外交NEW中国車輸出、目立つロシア向けPICK UP車両貿易統計自動車NEW香港春節の本土客140万人超えかPICK UP観光観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ