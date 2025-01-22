ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスに経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計広東省の輸出額、24年は8.4％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省、25年経済成長目標は「5.5％以上」中国安徽経済マクロ経済統計NEW陝西のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計NEW車輸出、目立つロシア向け 24年は120万台迫る、最大仕向先中国車両貿易統計自動車NEW24年輸出受注額、３年ぶり増＝３番目高水準台湾経済マクロ経済貿易統計NEW25年の輸出額、4.9％増の見通し＝投資銀マレーシア経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスにASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） タイなど主要３市場の不振継続ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出６％増、７カ月連続でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） 主要４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュースアプリ配信でも行動指針策定、情報通信庁シンガポールＩＴＩＴ一般通信政策・法律・規制高級小売店舗賃料、10～12月は３％上昇シンガポール建設統計不動産ＥＶ中心の中国勢に勢い 自動車展示会、日系はＨＶ軸シンガポール車両自動車電機イベント各国・地域のトップ記事ミャンマー北東部の国境貿易再開、中国仲介の停戦でPICK UP政治貿易陸運政治一般外交NEW中国車輸出、目立つロシア向けPICK UP車両貿易統計自動車NEW香港春節の本土客140万人超えかPICK UP観光観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ