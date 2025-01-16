カナデン、ベンガルールに現法設立

インドカナデン、ベンガルールに現法設立日系企業進出車両国・地域インド業種車両関連タグタイインド日本自動車車部品電子・コンピューター卸売り関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出カナデン、ベンガルールに現法設立インド車両自動車電子・コンピューター卸売り車部品小林クリエイトが進出、大垣共立銀が支援ベトナム医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療機械卸売りその他サービス東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般トクヤマ、来年４月にムンバイで子会社設立インド化学ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般環境プラ大手の天馬、韓国に100％子会社設立韓国製造その他製造コンサルＳＯＬＩＺＥ、タイ子会社を設立タイ製造統計その他製造インドの最新ニューススウィッギー、スポーツ事業の子会社設立インド社会娯楽メディアスポーツ外食・飲食米ＩＢＣ、カルナタカ州に電池工場を建設へインド製造その他製造建設・プラント車部品スズキ、ＥＶ出荷で首位目標 印に生産一極集中、輸出ハブも強化インド車両自動車インフラ環境イベント各国・地域のトップ記事中国消費者の価格感度高まるPICK UP食品食品・飲料社会一般更新香港財政赤字の削減議論が活発化PICK UP経済マクロ経済陸運観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政台湾ＴＳＭＣ、24～26％増収予想PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事一覧へ