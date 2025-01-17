上海２大自動車埠頭、24年の輸出台数27％増

中国上海上海２大自動車埠頭、24年の輸出台数27％増車両国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車海運統計貿易自動車統計上海２大自動車埠頭、24年の輸出台数27％増中国上海車両貿易統計自動車海運合肥、24年ＮＥＶ生産８割増＝ＢＹＤ効果中国安徽車両統計自動車湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車遼寧省、25年成長率目標は「５％以上」中国遼寧経済マクロ経済統計新車市場、50万台迫る 24年２割増、ビンＦけん引ベトナム車両統計自動車自家用車の世帯普及率、24年は９％ベトナム車両マクロ経済統計自動車二輪車社会一般貿易統計上海２大自動車埠頭、24年の輸出台数27％増中国上海車両貿易統計自動車海運遼寧省、25年成長率目標は「５％以上」中国遼寧経済マクロ経済統計24年の二輪・三輪車販売2.8％増、３年ぶり中国車両貿易統計二輪車ＣＤ輸出横ばい、ＫＰＯＰ踊り場の懸念韓国媒体マクロ経済貿易統計娯楽メディアＮＡＮＤフラッシュ、４Ｑの輸出13％減韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター魚の輸出額、24年４～12月は１％増813億円ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産中国の最新ニュース湖南省、25年の経済成長目標「5.5％前後」中国湖南経済マクロ経済統計政策・法律・規制太陽電池業界、25年に需給改善か中国公益その他製造電力・ガス・水道ボルダリングが人気、子どもの利用拡大中国経済マクロ経済その他サービス娯楽スポーツ各国・地域のトップ記事中国消費者の価格感度高まるPICK UP食品食品・飲料社会一般更新香港財政赤字の削減議論が活発化PICK UP経済マクロ経済陸運観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政台湾ＴＳＭＣ、24～26％増収予想PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事一覧へ