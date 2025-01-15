24年新車販売、522万台

インド24年新車販売、522万台2.9％増、３年連続で日本超えPICK UP車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計自動車統計ＢＭＷの中国販売、24年は13％減の71万台中国車両貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、24年は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品一汽集団の24年販売、320万台で目標未達中国吉林車両貿易統計決算自動車北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高にタイ経済マクロ経済統計自動車不動産ＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にミャンマー車両統計自動車電機インドの最新ニュースバングラ、パキスタンと経済協議会設立バングラデシュ経済マクロ経済貿易遠隔地で30分の医薬品配送を ドローン物流網構築へ、スカイエアインド運輸医薬品空運対ロ制裁、印の原油供給２カ月間は影響なしかインド資源貿易石油・石炭・ガス政治一般政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ