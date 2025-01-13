ダイハツ24年の小売り販売、シグラが３割超

インドネシアダイハツ24年の小売り販売、シグラが３割超PICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア日本自動車統計自動車統計ＢＭＷの中国販売、24年は13％減の71万台中国車両貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、24年は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品一汽集団の24年販売、320万台で目標未達中国吉林車両貿易統計決算自動車北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高にタイ経済マクロ経済統計自動車不動産ＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にミャンマー車両統計自動車電機インドネシアの最新ニュース後払い決済の利用条件、年齢や月収を規定インドネシア金融ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制国営農園、中国系企業との戦略提携を協議インドネシア製造ゴム・皮革農林・水産設備投資建設・プラントムアララボ地熱発電所拡張、融資契約を締結インドネシア公益電力・ガス・水道金融一般建設・プラント各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ