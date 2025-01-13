日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月10日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月10日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月10日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース輸入ＥＶ販売６年連続最高、新型車投入が寄与日本車両自動車【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般24年の世界平均気温15.10度、パリ目標危機にアジア社会社会一般環境各国・地域のトップ記事シンガポール高等専門学校卒の就職率、24年は88％に低下経済マクロ経済雇用・労務NEW香港本土出身者の住宅購入が急増PICK UP建設統計不動産建設・プラントミャンマー長引く闘争、幻滅する市民PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事外交各国・地域のトップ記事一覧へ