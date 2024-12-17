シンガポール【シンガポール経済統計】11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、10月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ９月の外国人入国者数、12％増の127万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ８月のチャンギ空港利用者数、11％増の573万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 外国人入国者数、７月は13％増の160万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ホテル客室稼働率、６月はやや低下の78％シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース【月次リポート】シンガポール（12月）シンガポール経済マクロ経済企業の支払い遅延、10～12月期は悪化シンガポール経済マクロ経済統計企業倒産手続きを簡素化、破産法改正案可決シンガポール経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ