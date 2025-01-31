ASEAN【年始インタビュー】コミュニケーションの質が重要に東南アジアの人材動向（下）独自PICK UP経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポール日本ASEANマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載東南アジアの人材動向東南アジアの人材動向【年始インタビュー】コミュニケーションの質が重要に 東南アジアの人材動向（下）ASEAN経済マクロ経済雇用・労務【年始インタビュー】25年は求人件数が拡大 東南アジアの人材動向（上）ASEAN経済マクロ経済雇用・労務シンガポールの最新ニュース建設会社幹部ら11人逮捕、虚偽の雇用申告でシンガポール経済マクロ経済事件雇用・労務政策・法律・規制24年の民間住宅賃料、４年ぶりに前年割れシンガポール建設統計不動産ＡＮＺ、トレーダーが英銀大手に集団移籍かシンガポール金融金融一般証券雇用・労務各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的独自PICK UP政治政治一般NEW韓国25年のＥＶ補助金やや縮小PICK UP車両自動車環境政策・法律・規制車部品タイブランド化で持続可能な発展独自PICK UP農水農林・水産社会一般環境各国・地域のトップ記事一覧へ