ベトナム【月次リポート】ベトナム（12月）経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済関連トピックス・特集・連載ベトナムの月次リポートＧＤＰ【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済NEW25年輸出目標、７％増の2945億ドル＝貿易相インドネシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW消費者物価、12月2.9％上昇 ４カ月ぶり高水準、経済底堅くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制NEW【月次リポート】フィリピン（12月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運娯楽環境政策・法律・規制外交小売りNEW【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW７～９月のＧＤＰ成長率、約４年ぶりの低水準バングラデシュ経済マクロ経済統計NEWベトナムの月次リポート【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済NEW【月次リポート】ベトナム（11月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（10月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（９月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（８月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（７月）ベトナム経済マクロ経済政治一般ベトナムの最新ニュースＥＶＮ、24年の電力販売量は前年比９％増ベトナム公益電力・ガス・水道NEW24年12月の主要鉱工業製品の生産量（表）ベトナム経済マクロ経済統計24年消費者物価3.6％上昇、政府目標内にベトナム経済マクロ経済統計保健医療医薬品農林・水産不動産建設・プラント教育各国・地域のトップ記事ミャンマー24年は避難民94万人増、今年は停戦模索もPICK UP社会統計社会一般軍事NEW日本【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷独自PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国車の価格競争続く、30社超が春節前に販促車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ