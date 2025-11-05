ベトナム【月次リポート】ベトナム（10月）経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済関連トピックス・特集・連載ベトナムの月次リポートベトナムの月次リポート【月次リポート】ベトナム（10月）ベトナム経済マクロ経済NEW【月次リポート】ベトナム（９月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（８月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（７月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（６月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（５月）ベトナム経済マクロ経済ベトナムの最新ニュースＯＤＡ借入準備迅速化を、公的債務法改正でベトナム経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制財政NEWガソリンバイク電動化改造を提案、ＨＣＭ市ベトナム車両二輪車環境政策・法律・規制NEW複合Ｔ＆Ｔ、カインホアで都市区や工業団地ベトナム建設設備投資不動産建設・プラント観光各国・地域のトップ記事中国地方経済の成長鈍化鮮明PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港本土高度人材の誘致に便宜PICK UP経済マクロ経済観光政策・法律・規制NEW台湾10月の新車販売3.9％増PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ