最賃引上げで企業の人件費２％増＝カシコン

タイ最賃引上げで企業の人件費２％増＝カシコンPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW最賃引上げで企業の人件費２％増＝カシコンタイ経済雇用・労務NEW最低賃金１月から引上げ、一部で400バーツタイ経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制25年の昇給見通しは3.6％ 24年の3.9％から減速へ＝ＮＮＡタイ経済マクロ経済統計雇用・労務条件付き定期賞与も通常賃金＝最高裁判決韓国経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制25年の日系昇給率4.1％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化継続中国経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務タイの最新ニュース１～11月の会社設立8.3万件、解散１％減タイ経済マクロ経済統計11月の自動車輸出、10％減の9.0万台タイ車両統計自動車二輪車車部品日新電機タイ、ＯＥＭ強化 地銀と組んでネットワーク拡大タイ製造その他製造精密機器機械NEW各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ