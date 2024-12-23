11月失業率3.36％、半年ぶり低水準

台湾11月失業率3.36％、半年ぶり低水準経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率11月失業率3.36％、半年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEWその他のニュース（23日付）台湾経済マクロ経済NEWＮＺ小売り支出、12月前半は1.2％増ニュージーランド商業マクロ経済食品・飲料農林・水産小売りNEWＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位にニュージーランド経済マクロ経済一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済【人財羅針盤】第234回 柔軟な勤務形態の導入についてシンガポール経済マクロ経済雇用・労務台湾の最新ニュース小売業の売上高が過去最高 11月、プレミア12優勝が寄与台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW23日の為替、１米ドル＝32.688台湾元台湾金融金融一般NEW台北港埠、台北港そばに新工場＝13億元投資台湾運輸マクロ経済統計設備投資海運NEW各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ