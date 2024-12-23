ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）タイやインドネシアなどが好調経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW投資優先手続き適用、4.5兆ペソ相当にフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出６％増、７カ月連続でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） 主要４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） タイが主要６カ国中５位に転落ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月） ４カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） ９％増、６カ月連続でプラス維持ASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースコンドミニアム賃料、２カ月連続上昇シンガポール建設不動産建設・プラント遠隔医療サービスのマナドクター、免許失効シンガポール医薬ＩＴ一般保健医療政策・法律・規制クールジャパン、フィンテックに39億円出資シンガポール金融ＩＴ一般金融一般各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ