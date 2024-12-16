25年成長率は6.7％、スタンチャート予想

ベトナム25年成長率は6.7％、スタンチャート予想経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＧＤＰ一行ニュース（13～15日付）中国経済マクロ経済NEW来年の小売り伸び拡大か 政策方針受け、補助策強化へ中国経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW企業の３割、25年は増収予想＝総商会調査香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率は6.7％、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済NEW第２財務相が就任１年、経済成長に自信マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW米高関税は比に影響軽微、英パンテオンフィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWベトナムの最新ニューステイクオフ：ベトナムを担当して怒濤…ベトナム社会社会一般NEW銀行５行の与信上限引き上げか、ＳＨＳ予想ベトナム金融金融一般証券NEWモビフォンと高速道路公社、ＤＸで協力覚書ベトナムＩＴＩＴ一般通信NEW各国・地域のトップ記事香港トランプ関税、輸出に影響もPICK UP経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーラカイン州の日、総司令官「政治対話を」PICK UP政治文化・宗教政治一般軍事選挙NEW中国来年の小売り伸び拡大かPICK UP経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ