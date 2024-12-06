３年連続で電気代補助を公約

オーストラリア３年連続で電気代補助を公約豪政府、インフレ助長批判も経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰハノイの24年成長率、6.5％に上昇ベトナム経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW３年連続で電気代補助を公約 豪政府、インフレ助長批判もオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW家計・企業・政府の負債、計5800兆ウォン韓国経済マクロ経済統計金融一般財政豪ＧＤＰ、３Ｑは0.8％増 90年代以降の最低水準オーストラリア経済マクロ経済統計本年度の政府成長率目標、5.25％に下方修正バングラデシュ経済マクロ経済統計【月次リポート】香港（11月）香港経済マクロ経済オーストラリアの最新ニューステイクオフ：息子の学友のご両親は韓…オーストラリア社会社会一般NEW豪産金ノーザンスター、探鉱会社買収で合意オーストラリア資源鉄鋼・金属鉱業豪人65％、「住宅危機の解決は政府の責任」オーストラリア建設マクロ経済不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ