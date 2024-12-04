11月のＣＰＩ上昇率、８カ月連続のプラス

タイ11月のＣＰＩ上昇率、８カ月連続のプラス経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計ＣＰＩ11月ＣＰＩ上昇率2.08％、４カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計NEWインフレで市民の消費慎重 必需品優先、ＳＮＳ多用の傾向もベトナム経済マクロ経済統計社会一般小売りNEW下位所得層の物価、11月2.9％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計NEW消費者物価、11月2.5％上昇 ２カ月連続で加速、利下げ慎重にフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第15回＞トランプ関税発言で豪ドル急落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制タイの最新ニュース首相、エヌビディアＣＥＯと会談で協力模索タイＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWトヨタ、来年末にＥＶピックアップ投入へタイ車両自動車NEWプーケット、来年からＥＶバス運行開始タイ運輸陸運各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ