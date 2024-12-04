25年ＧＤＰ成長率6.6％に加速、ＵＯＢ予測

ベトナム25年ＧＤＰ成長率6.6％に加速、ＵＯＢ予測経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＧＤＰ【月次リポート】香港（11月）香港経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済NEW25年ＧＤＰ成長率6.6％に加速、ＵＯＢ予測ベトナム経済マクロ経済NEW南東部の25年成長率２桁に、首相が号令ベトナム経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制NEW【月次リポート】ベトナム（11月）ベトナム経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済NEWベトナムの最新ニュース資産運用ＧＦＤＩの詐欺、被害額3.7兆ドンベトナム社会金融一般社会一般事件NEW食品安全規格ＪＦＳ、東南ア初の監査会社ベトナム農水農林・水産スエンベト汚職、元省党委書記に禁錮28年ベトナム社会社会一般事件各国・地域のトップ記事ミャンマーＡＳＥＡＮトロイカプラス会合、20日に開催PICK UP政治政治一般外交NEW中国ＩＰＯ市場が10年ぶり低迷へPICK UP金融統計金融一般証券NEW香港「運び屋」の再発防止に自信PICK UP経済マクロ経済統計卸売り観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ