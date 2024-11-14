25年成長率目標は6.5～７％、国会で可決

ベトナム25年成長率目標は6.5～７％、国会で可決経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム陸運電力・ガス・水道マクロ経済政策・法律・規制政治一般ＧＤＰ25年成長率目標は6.5～７％、国会で可決ベトナム経済マクロ経済電力・ガス・水道陸運政治一般政策・法律・規制NEW比訪問者数600万人止まりか 24年予測、台風や空港処理限界でフィリピン観光マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント空運観光政策・法律・規制NEWＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易NEW豪政府、生産性向上に向け９億＄の新基金設立オーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント政策・法律・規制NEW24年の成長率2.2％、ＫＤＩが0.3Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計【タイリスク講座2024～25】第３回 初の制裁金事例から考えるPDPAタイ経済マクロ経済政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース静岡ガス、中南部の太陽光発電会社に出資ベトナム公益電力・ガス・水道環境三谷産業が進出30年、７社17拠点に成長ベトナム製造ＩＴ一般化学一般その他製造イベント車部品NEWコードレステクノロジー、ＤＸで住商と連携ベトナムＩＴＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ