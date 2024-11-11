広東省の輸出額、１～10月は8.8％増

中国広東広東省の輸出額、１～10月は8.8％増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易貿易統計広東省の輸出額、１～10月は8.8％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW10月の掘削機販売15％増、７カ月連続プラス中国製造貿易統計その他製造機械不動産建設・プラントNEW10月輸入物価指数、2.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW10月の乗用車販売、39.3万台 成長率は横ばい、前年比0.9％増インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW海南省の輸出額、１～10月は45.3％増中国海南経済マクロ経済貿易統計世界車載電池シェア、１～９月は中国64.9％中国車両貿易統計自動車車部品中国の最新ニュース小鵬匯天「陸地航母」、26年に引き渡し開始中国広東製造自動車電子・コンピューターその他製造空運イベントNEW遊休地の回収拡大へ、地方債活用促す中国建設金融一般設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制財政テイクオフ：マッチングアプリを用い…中国社会社会一般各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ