物価上昇率「４％以下」達成に自信、財務相

ベトナム物価上昇率「４％以下」達成に自信、財務相経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＣＰＩ物価上昇率「４％以下」達成に自信、財務相ベトナム経済マクロ経済NEW10月の物価上昇率は1.71％ ７カ月連続減速、需要弱さも反映インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料宝石・宝飾品政策・法律・規制NEWＮＺインフレ率、低下もコロナ前を上回るニュージーランド経済マクロ経済統計食品・飲料保険その他サービス観光財政NEW山西のＧＤＰ、１～９月は1.8％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計黒竜江のＧＤＰ、１～９月は2.3％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計豪利下げは来年５月か、インフレ粘り強くオーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制ベトナムの最新ニューステーゾイ、第３四半期は純利益21倍ベトナム商業決算電子・コンピューター食品・飲料小売りマイ元官房長官、ラムドン省開発で収賄ベトナム社会不動産社会一般事件政治一般NEWＦＰＴとＳＣＳＫ、25年合弁会社設立目指すベトナムＩＴＩＴ一般金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ