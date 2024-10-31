豪ＣＰＩ、３Ｑは2.8％上昇

オーストラリア豪ＣＰＩ、３Ｑは2.8％上昇３年半ぶりにＲＢＡ目標範囲内に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ吉林のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～９月は4.5％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW豪ＣＰＩ、３Ｑは2.8％上昇 ３年半ぶりにＲＢＡ目標範囲内にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW広西のＧＤＰ、１～９月は3.6％成長中国広西経済マクロ経済統計雲南省のＧＤＰ、１～９月は3.0％成長中国雲南経済マクロ経済統計大連のＧＤＰ、１～９月は5.0％成長中国遼寧経済マクロ経済統計自動車統計ロボタクシーが急速発展へ 30年に市場規模10兆円超えも中国運輸統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資陸運車部品NEW吉林のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW非鉄の需要拡大へ、今年利益が安定＝団体中国鉄鋼統計鉄鋼・金属車部品NEW今年の電力消費７％増、業界団体が上方修正中国公益統計インフラ電力・ガス・水道社会一般NEW９月鉱工業生産がマイナス、自動車減産受けタイ経済マクロ経済統計NEW24年９月のタイの設備稼働率（表）タイ経済マクロ経済統計NEWオーストラリアの最新ニュース〔ポッサムのつぶやき〕労働者の声聞くべし！300億＄生産性向上もオーストラリア社会マクロ経済社会一般雇用・労務NEW豪企業、部署異動で社員の満足度向上狙いオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務NEW豪住宅賃料７％上昇、伸びは減速傾向オーストラリア建設不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港香港置地が投資戦略を刷新PICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW韓国新世界が主力２社分離へPICK UP商業食品・飲料小売り更新タイタイで工場のスマート化支援製造ＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ