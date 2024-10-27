NNA ASIA

サービス案内
    ベトナム

    ビンファスト、年内に整備工場150所開設

    車両
    NEW
    国・地域
    ベトナム
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアにＥＶ化の波

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー