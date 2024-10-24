24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦ

インドネシア24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦ経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＣＰＩ上海の９月ＣＰＩが0.1％下落、６カ月ぶり中国上海経済マクロ経済統計NEW江西省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW海南省のＧＤＰ、１～９月は3.2％成長中国海南経済マクロ経済統計NEW９月の消費者物価、1.8％上昇 ２カ月連続伸び鈍化、25年は加速もマレーシア経済マクロ経済統計石油・石炭・ガスNEWＧＤＰ江西省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW海南省のＧＤＰ、１～９月は3.2％成長中国海南経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW天津のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW３Ｑ成長率は0.1％増 輸出の鈍化響く、予測引き下げへ韓国経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事中国全国的に通勤時間が短縮傾向PICK UP経済マクロ経済統計陸運社会一般雇用・労務NEW香港香港初の恐竜化石見つかるPICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教NEW台湾頼総統の演説に７割が賛同PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ