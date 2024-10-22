豪財相「インフレはピークを越えた」

オーストラリア豪財相「インフレはピークを越えた」経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務政治一般ＣＰＩ一連の経済支援策を好感 識者調査、４Ｑに不動産販売増へ中国経済マクロ経済金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEW遼寧のＧＤＰ、１～９月は4.9％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW北京のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW25年成長率7.0～7.5％目指す、首相国会演説ベトナム経済マクロ経済NEW豪財相「インフレはピークを越えた」オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売り失業率豪財相「インフレはピークを越えた」オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＶＩＣ州経済が他州に後れ、雇用や住宅などオーストラリア経済マクロ経済不動産建設・プラント雇用・労務各国・地域のトップ記事香港間仕切り住宅規制を来年立法PICK UP建設不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制NEW台湾９月の輸出受注額、4.6％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW韓国ＫＧＭが奇瑞汽車と戦略提携PICK UP車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ