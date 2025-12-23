11月のＣＰＩ上昇率1.2％、前月から横ばい

香港11月のＣＰＩ上昇率1.2％、前月から横ばいPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＣＰＩ山東の11月ＣＰＩ、10カ月ぶりプラスに中国山東経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は1.1％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は3.2％増中国広東経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率1.2％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計NEW11月ＣＰＩは1.4％上昇、前月から伸び加速マレーシア経済マクロ経済統計NEW山東の１～11月経済統計、鉱工業は7.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計香港の最新ニュース国際航空学院、仏社と航空整備士の訓練開始香港運輸空運教育雇用・労務カウントダウン花火を中止 イベントは実施、火災で配慮香港観光観光社会一般イベント〔トラム〕香港の男女、クリスマスは支出控えめ香港社会社会一般文化・宗教各国・地域のトップ記事台湾決済アプリ、ＡＩで経営支援PICK UP金融マクロ経済決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般イベントNEW韓国金海空港が国際線１千万人超PICK UP運輸空運観光NEWタイ11月の車生産、11.1％増PICK UP車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ