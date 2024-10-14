７～９月期のＧＤＰ4.1％増

シンガポール７～９月期のＧＤＰ4.1％増２年ぶり高水準、上方修正相次ぐ経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＧＤＰ４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW24年の公的債務比率、ＧＤＰの36～37％にベトナム経済マクロ経済財政NEWホーチミン市、ＧＤＰ7.3％増 ７～９月伸び加速、ハノイは鈍化ベトナム経済マクロ経済NEW副司令官、中小零細企業振興の重要性を強調ミャンマー経済マクロ経済NEW6.8億人の共同体、世界経済の成長センターASEAN経済マクロ経済NEW国会開幕、次年度予算に注目 会期は12月12日までの35日間マレーシア経済マクロ経済設備投資社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW貿易統計９月の輸出が２％増 ６カ月連続プラス、電機好調中国経済マクロ経済貿易統計NEW４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW９月ＩＣＴ輸出24％増、半導体は過去最高韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中国の東南ア投資が日本超え 昨年２位浮上、製造で進出ラッシュASEAN経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機その他製造インフラ金融一般設備投資不動産建設・プラント外交NEW４～９月のコメ輸出94万トン、684億円ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWザヒド副首相、16日までフィリピン公式訪問マレーシア政治貿易統計教育外交災害NEW各国・地域のトップ記事中国９月の輸出が２％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW香港海外ブランドが再び一等地にPICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW台湾中国、台湾周辺で軍事演習PICK UP政治海運空運政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ