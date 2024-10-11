ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）ベトナムなど３カ国が２桁増加経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ベトナムなど３カ国が２桁増加ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） ２％増、５カ月連続のプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事ミャンマー在留外国人数、３カ国に勢いPICK UP経済マクロ経済統計教育雇用・労務政策・法律・規制外交NEW中国地方就職を選ぶ新卒増加PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港相次ぐ不正留学で本土と連携PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ