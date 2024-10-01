インド【勃興 半導体】「後工程工場にアプローチ」アドバンテストの中原営業本部長独自PICK UPＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド日本電機精密機器機械不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済貿易インフラ環境設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載勃興 半導体産業勃興 半導体産業【勃興 半導体】「後工程工場にアプローチ」 アドバンテストの中原営業本部長インドＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ設備投資不動産建設・プラント環境雇用・労務NEW【勃興 半導体】価格競争力持つ製品造れるか 日本総研・熊谷氏、生産コスト懸念インドＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器インフラ設備投資環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交【勃興 半導体】富士フイルム、薬品工場意欲 タタ次第、数年以内に西部ドレラインドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器設備投資不動産建設・プラント雇用・労務【勃興 半導体】オールジャパンで商機つかめ 官民が連携、商工会委員会で団結インド製造マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ雇用・労務政治一般外交【勃興 半導体】初セミコン開幕、250社参加 欧米やアジア24カ国、13日までインド製造マクロ経済統計電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ設備投資雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交【勃興 半導体】アダニ参入、前工程工場建設 イスラエル社と合弁、1.4兆円投資インド製造マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運雇用・労務政治一般政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事ミャンマー自動車市場、中国化じわり独自PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW中国国慶節の人出が20億人超えPICK UP観光マクロ経済その他サービス陸運海運空運観光NEW香港「華潤堂」が香港全店を閉業PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ