【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年８月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年８月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計東風汽車、累計販売６千万台に中国湖北車両統計自動車NEWＶＷ系の上汽大衆、南京工場を閉鎖か中国江蘇車両統計自動車NEW８月の乗用車在庫、過去約２年の最低中国車両統計自動車その他製造NEW１～８月の財政収入2.6％減、税収落ち込み中国経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEW８月の自動車産業、全項目が減少韓国車両統計自動車NEW首都での交通事故、１～８月に591件カンボジア社会統計自動車二輪車社会一般事件NEWインド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年８月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年７月インド車両自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年６月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年５月インド車両自動車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車