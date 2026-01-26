ルピーの対米ドル相場、過去最安値を更新

インドルピーの対米ドル相場、過去最安値を更新金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般マクロ経済統計貿易貿易統計山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW黒竜江ＧＤＰ、25年は4.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW中国車、25年のロシア販売は25％減中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW韓国・台湾輸出拡大に期待＝水産省インドネシア農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWソフトパワー指数、比は友好度などで高評価フィリピン経済マクロ経済統計観光社会一般文化・宗教NEW25年ＧＤＰ、4.4％増に減速 汚職で公共工事停滞、災害も打撃フィリピン経済マクロ経済貿易統計建設・プラント政治一般政策・法律・規制NEWインドの最新ニュース鉄道ティタガル、ＡＢＢとメトロ事業で提携インド運輸その他製造陸運対ＥＵ優遇関税、初年度はＩＣＥ車10万台対象インド車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW中国のＷＴＯへのパネル設置要請、印が拒否インド経済マクロ経済貿易自動車二輪車政策・法律・規制外交車部品各国・地域のトップ記事中国大型商業施設の開業数が減少PICK UP商業マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW香港バスの新安全規定に市民反発PICK UP運輸陸運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾、25年超高齢社会に突入PICK UP社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ