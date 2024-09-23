NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    １人当たり電力消費、60年に最大6500ｋＷ時

    公益
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    公益
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアにＥＶ化の波

    自動車統計

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー