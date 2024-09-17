シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月）主要６カ国全てで前年上回る経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の輸出額、１～８月は11.3％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW８月のエネルギー生産、原炭がプラス続く中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW中国の米企業、事業見通し「楽観」過去最低中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） １％減、主要２市場の不振続くシンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ３カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ３％増も伸びは大幅減速ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計