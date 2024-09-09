【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年８月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年８月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計車メーカーの決算に明暗 24年中間期、ＮＥＶ好調が鮮明中国車両統計決算自動車NEW福田汽車の８月販売、２カ月連続マイナス中国北京車両統計自動車NEW８月ＰＰＩは1.8％下落、需要不足が影響中国経済マクロ経済統計NEW日本の中古車ミャンマー輸出、上期６％減ミャンマー車両貿易統計自動車電機NEW７月流通業売上高、７％増の1490億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWＥＶシェア、40年までに80％ 独特の車両規制などが背景にASEAN車両統計自動車電機環境NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年８月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年７月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年６月インド車両自動車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年５月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車