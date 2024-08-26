ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月）３カ国で上昇率加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ北京のＣＰＩ、８月は0.5％上昇中国北京経済マクロ経済統計NEW広東省のＣＰＩ、８月は0.3％上昇中国広東経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW８月のＣＰＩ、食品が14カ月ぶりプラス中国経済マクロ経済統計金融引き締め継続の見方も、中銀会合控え台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産政策・法律・規制８月のＣＰＩ上昇率10.49％、７月から減速バングラデシュ経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療卸売り小売りグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） １％減、主要２市場の不振続くシンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ３カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ３％増も伸びは大幅減速ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ９％減、主要３カ国で大幅減少ASEAN車両統計自動車