ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月）３％増も伸びは大幅減速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計浙江義烏の輸出、１～７月は18.5％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW浙江義烏の輸出、１～７月は18.5％増中国浙江経済マクロ経済統計貿易NEWフードエキスポ閉幕、来場者は50万人超香港食品マクロ経済統計食品・飲料イベント小売りNEWフードエキスポ閉幕、来場者は50万人超香港食品食品・飲料小売りマクロ経済統計イベントNEW７月の輸出受注額、4.8％増 新製品効果、８月は２桁成長予測台湾経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸出受注額、4.8％増 新製品効果、８月は２桁成長予測台湾経済マクロ経済統計貿易NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ３％増も伸びは大幅減速ASEAN経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ９％減、主要３カ国で大幅減少ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ベトナムなど４カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計