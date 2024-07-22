上海のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長

中国上海上海のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ遼寧のＧＤＰ、１～６月は５％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW上海のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長中国上海経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～６月は5.8％成長中国湖北経済マクロ経済統計NEW重慶市のＧＤＰ、１～６月は6.1％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国安徽経済マクロ経済統計NEW７月の景気楽観指数、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計NEW失業率上海のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長中国上海経済マクロ経済統計NEW６月失業率3.39％、同月では24年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW堅調な労働市場に魅了され、豪人が続々帰国オーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国で強まる節約志向、消費低迷中国経済マクロ経済自動車通信食品・飲料政策・法律・規制小売り外食・飲食４～６月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪失業率、4.1％に小幅上昇 雇用市場底堅くオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務