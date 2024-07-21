NNA ASIA

サービス案内
    中国
    海南

    海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長

    経済
    NEW
    国・地域
    中国
    海南
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    NNAからのお知らせ