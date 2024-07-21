海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長

中国海南海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長経済NEW国・地域中国海南業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ河南省のＧＤＰ、１～６月は4.9％成長中国河南経済マクロ経済統計NEW海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は4.5％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW飲料水が値下がり、１元以下も＝競争激化中国食品マクロ経済統計食品・飲料９月に最低賃金審議、ＣＰＩなど考慮台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は4.5％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW河南省のＧＤＰ、１～６月は4.9％成長中国河南経済マクロ経済統計NEW４～６月ＧＤＰ成長率5.8％、統計局見込みマレーシア経済マクロ経済統計金融一般財政NEW24年の投資成長率目標、５％に据え置きマレーシア経済マクロ経済設備投資外交NEW貿易統計スイス時計の本土輸出が２割減、消費低迷で中国商業貿易統計その他製造精密機器小売りNEW浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW上期の乾燥ゴム輸出、14万トンで１％増加カンボジア製造貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEW企業の７割超がＦＴＡで恩恵、経済団体調査シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW