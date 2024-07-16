新車市場、７四半期ぶり拡大

ベトナム新車市場、７四半期ぶり拡大輸入車けん引、登録料減免に期待独自車両国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国、対米でパネル要請＝ＥＶ優遇巡り中国車両貿易自動車政策・法律・規制小鵬が年内に英国進出、海外幅広く開拓へ中国広東車両貿易自動車イベント一汽「紅旗」、欧州市場にＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易自動車ナトリウム電池、投資プロジェクトが減少中国製造自動車その他製造設備投資車部品車各社の販売が大きく下振れ 上期台数が通年目標の２割以下も中国車両統計自動車ＫＥＲＩと現代自、ＥＶ充電試験施設を構築韓国車両自動車電機自動車統計車各社の販売が大きく下振れ 上期台数が通年目標の２割以下も中国車両統計自動車電力需要増加、ＡＩブームで 政府予測、10年で年平均2.8％増台湾公益統計電力・ガス・水道環境政策・法律・規制高収入業種ランキング ＥＶ関連が首位タイ経済マクロ経済統計自動車電機その他製造政策・法律・規制新車市場、７四半期ぶり拡大 輸入車けん引、登録料減免に期待ベトナム車両統計自動車三菱自エクスパンダー、上期販売トップベトナム車両統計自動車新車販売、１～６月は39万台 通年見通し76.5万台に上方修正マレーシア車両統計自動車