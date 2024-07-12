24年下半期は景況感改善へ

マレーシア24年下半期は景況感改善へ成長率５％超えも、景気占う４要因PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済貿易政策・法律・規制設備投資ＣＰＩ４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW24年下半期は景況感改善へ 成長率５％超えも、景気占う４要因マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制NEW天津のＣＰＩ、６月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、６月は0.1％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計浙江の６月ＣＰＩ、0.4％上昇中国浙江経済マクロ経済統計ＧＤＰ４～６月のＧＤＰ成長率4.7％、0.6Ｐ減速中国経済マクロ経済統計NEW４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW24年成長率4.7％、財政再建が課題＝ＡＭＲＯマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW24年下半期は景況感改善へ 成長率５％超えも、景気占う４要因マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制NEW10億ドル規模の不動産企業は36社、中国上回るインド建設統計不動産NEWＧＤＰ会見行わず、15日ウェブ上のみ公表中国経済マクロ経済統計