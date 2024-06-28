【ラオス経済通信】ラオス・タイ鉄道のカムサワート駅が開業へ　第196回

ラオス【ラオス経済通信】ラオス・タイ鉄道のカムサワート駅が開業へ 第196回経済国・地域ラオス業種経済関連タグ中国タイラオス陸運観光マクロ経済政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ラオス経済通信【ラオス経済通信】ラオス・タイ鉄道のカムサワート駅が開業へ 第196回ラオス経済マクロ経済陸運観光政治一般政策・法律・規制【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制【ラオス経済通信】カーボンクレジット取引に関する政府令を整備へ 第194回ラオス経済マクロ経済統計陸運環境政策・法律・規制小売り【ラオス経済通信】輸出企業の外貨管理を強化 第193回ラオス経済マクロ経済貿易鉱業金融一般陸運雇用・労務政策・法律・規制【ラオス経済通信】ウドムサイ県で太陽光発電事業を開始 第192回ラオス経済マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道陸運空運社会一般【ラオス経済通信】越境石炭ベルトコンベアーを建設へ 第191回ラオス経済マクロ経済貿易自動車石油・石炭・ガス鉱業インフラ陸運観光娯楽政策・法律・規制